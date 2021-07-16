The Hollywood Reporter: HBO Max работает над тремя анимационными проектами по «Игре престолов»

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Стриминговый сервис HBO Max разрабатывает как минимум три анимационных проекта по вселенной «Игры престолов», сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на источники.

В январе издание впервые сообщило, что HBO работает над анимационным проектом для взрослых по фэнтезийном вселенной «Игры престолов» Джорджа Мартина. Сейчас журналисты узнали о работе сервиса над еще двумя проектами.

The Hollywood Reporter представил подробности об одном из трех проектов. Предположительно, действие будет происходить на территории И-Ти, которую не показывали в оригинальном сериале. И-Ти считается одним из старейших и наиболее продвинутых обществ в фэнтезийном мире «Игры престолов», оно создано по образу Имперского Китая.

В то же время, по данным издания, HBO отказался от работы над проектом «Блошиное Дно» («Flea Bottom») о трущобах Королевской гавани (в «Игре престолов» там скрывалась Арья Старк).

В HBO Max не комментировали информацию об анимационных проектах.

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