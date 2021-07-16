Суд в Дагестане ограничил в родительских правах бывшего мужа Нины Церетиловой, у которой пытались отнять детей из-за татуировок

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Суд в Дагестане удовлетворил иск местной жительницы Нины Церетиловой, которая требовала ограничить в родительских правах ее бывшего мужа Магомеда.

Церетилова рассказала «МБХ медиа», что суд удовлетворил иск в полном объеме. «Основания для этого были все: неисполнение родительских обязанностей, превышение родительских прав, административки, уголовки и так далее, неисполнение решения суда по месту жительства детей, неоплата алиментов и то, что дети не посещали школу», — говорит она.

Первоначально бывший муж Церетиловой подал иск об ограничении ее в родительских правах, но она подала встречный иск, который в итоге удовлетворили. Заявление Магомеда Церетилова не рассматривали, поскольку он не приходил на судебные заседания.

Нина Церетилова добавила, что в суде также рассматривают уголовное дело в отношении ее бывшего мужа, которое возбудили по статье о неуплате средств на содержание детей. Эта статья предусматривает в качестве наказания до одного года лишения свободы.

Нина Церетилова с 2020 года судилась с бывшим мужем за то, чтобы жить вместе со своими несовершеннолетними детьми — двумя сыновьями и дочерью. Осенью 2020 года суд в Дагестане постановил, что дети Церетиловой должны жить с отцом, обосновав это тем, что женщина «ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери» и «на ее теле изображены татуировки с надписями». После этого дети остались с женщиной, поскольку решение суда не вступило в силу. Затем детей несколько раз похищали, сообщало «МБХ медиа».

В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что два сына и дочь Церетиловых должны остаться с матерью.

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