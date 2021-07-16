Нидерландский журналист Питер де Врис умер после покушения. В него выстрелили на выходе из телестудии в Амстердаме

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Известный нидерландский журналист, 64-летний Питер де Врис, на которого 6 июля было совершено покушение, умер в больнице, сообщает телеканал RTL.

«Питер боролся до конца, но не смог выиграть эту битву. Он умер в окружении любящих его людей. Питер жил верой в то, что нельзя быть свободным, стоя на коленях. Мы безмерно гордимся им, но в то же время безутешны», — говорится в заявлении семьи и близких журналиста.

На Питера де Вриса напали вечером 6 июля в центре Амстердама, когда он выходил после эфира из студии телеканала RTL. В журналиста несколько раз выстрелили с близкого расстояния, ранив в голову. По подозрению в нападении на де Вриса задержали двух человек — 35-летнего гражданина Польши из нидерландского города Маурик и 21-летнего голландца из Роттердама.

Питер де Врис — один из самых известных криминальных репортеров Нидерландов. Он неоднократно получал угрозы за свои журналистские расследования. В 2020 году де Врис стал юридическим консультантом свидетеля обвинения по делу криминального босса Ридуана Таги, самого разыскиваемого преступника страны. По некоторым данным, убийцы де Вриса могут быть связаны с делом Таги. Предыдущего адвоката в этом процессе застрелили в 2019 году.

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