Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck стоимостью от 399 долларов

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Компания Valve анонсировала выпуск собственной портативной игровой консоли Steam Deck, выпуск которой намечен на конец 2021 года.

Компания позиционирует устройство как многофункциональный портативный игровой компьютер, который «с легкостью запускает новейшие высокобюджетные игры» — библиотека игр Steam доступна на Steam Deck сразу после авторизации. Консоль можно подключать к другим устройствам и выводить изображение на большой экран. The Verge сравнивает Steam Deck с Nintendo Switch.

Консоль от Valve получила 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1280 на 800 пикселей, гибридный процессор AMD, 16 гигабайт оперативной памяти, а также батарею на 40 Вт⋅ч, способную обеспечить от двух до восьми часов работы.

Стоимость консоли Steam Deck зависит от типа хранилища: за 399 долларов доступно устройство с 64 гигабайтами памяти eMMC, за 529 долларов — с 256 гигабайтами внутренней памяти SSD и за 649 долларов — с 512 гигабайтами. У всех моделей есть высокоскоростной разъем для карты microSD.

Старт продаж Steam Deck в США, Канаде, Евросоюзе и Великобритании намечен на декабрь 2021 года, в других странах консоль появится в 2022 году. Предзаказы начнут принимать 16 июля.

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