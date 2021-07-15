В Думу внесли законопроект о штрафах за нарушение условий содержания животных

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В Госдуму внесен законопроект о поправках к Кодексу об административных правонарушениях, устанавливающих штрафы за нарушение законодательства об обращении с животными.

За несоблюдение общих требований к содержанию животных граждан предлагается штрафовать на сумму от полутора до трех тысяч рублей, должностных лиц — от пяти до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей. За нарушение правил обращения с бездомными животными штрафы для граждан составят от трех до пяти тысяч рублей.

Штрафы вводятся также для хозяев животных, содержание которых запрещено, и за жестокое обращение с животными, если оно не содержит признаков уголовного деяния — для физлиц в обоих случаях они составят от 5 до 15 тысяч рублей.

Помимо этого законопроект вводит штрафы и за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Для юридических лиц они могут достигать 200 тысяч рублей.

В России в конце 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными, устанавливавший, помимо прочего, уголовную ответственность за жестокое обращение. Административной ответственности за нарушение законодательства до сих пор установлено не было.

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