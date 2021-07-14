Жители России оценили минимальный доход для «сведения концов с концами» в 60,9 тысячи рублей в месяц на семью

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Россияне оценили минимальный доход для в 60,9 тысячи рублей в месяц. Такую сумму, пишет РБК со ссылкой на данные , проведенного Росстатом в 2020 году, респонденты сочли достаточной для того, чтобы «сводить концы с концами».

За два года, прошедшие с момента проведения предыдущего такого опроса, оценка минимального дохода выросла на 2,5 тысячи рублей.

Субъективная оценка минимально необходимого дохода с 2018 года выросла примерно на 4%, хотя потребительские цены на товары и услуги за тот же период повысились более чем на 7%, отмечает РБК.

При этом по сравнению с 2018 годом уменьшилось число семей, которые испытывают небольшие или значительные финансовые затруднения. В 2020 году финансовые трудности испытывают 75,7% домохозяйств в России, в предыдущем опросе таких было 79,5%.

Среди отдельных групп самый большой минимальный доход для сведения концов с концами нужен семьям с детьми с инвалидностью — 88,4 тысячи рублей на домохозяйство в месяц, самый маленький — проживающим отдельно пенсионерам (41,2 тысячи рублей).

Прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей на душу населения.

Росстат сообщал в апреле, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 миллиона человек) по сравнению с 12,3% годом ранее.

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