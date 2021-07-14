Участникам массовой драки в Кузьминках назначили аресты по статье о несанкционированном митинге

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Кузьминский районный суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам массовой драки, произошедшей 12 июля на Зеленодольской улице возле метро «Кузьминки».

Как сообщает ТАСС, представшие перед судом были признаны виновными в нарушении правил проведения собраний, митингов или демонстраций (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

В массовой драке в Кузьминках принимали участие мигранты из Средней Азии, в основном выходцы из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В ходе драки пострадали и были госпитализированы с ножевыми ранениями несколько человек.

Полиция задержала более ста участников конфликта. Помимо обвинений в участии в несанкционированном митинге, на задержанных были составлены административные протоколы о нарушении правил пребывания в России (статья 18.8 КоАП) и мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Некоторым участникам драки грозит выдворение из России с последующим запретом на возвращение.