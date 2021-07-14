Типография в Екатеринбурге отказалась печатать плакаты корейских групп BTS и Stray Kids, потому что музыканты «целуются на сцене»

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В Екатеринбурге типография «Акварель» отказалась печатать фотографии и стикеры двух K-pop-групп BTS и Stray Kids, заподозрив участников бойз-бендов в том, что они геи. Об этом сообщил владелец K-pop-кофейни Pinky Pop Павел Кунгурцев, который заказывал печать фото, пишет Znak.com.

По его словам, владелец типографии Константин (фамилия не приводится) в личной переписке заявил, что артисты «не скрывают свою ориентацию» и спрашивал у заказчика, хочет ли тот, чтобы его дети «стали извращенцами».

В беседе со Znak.com владелец типографии сказал, что отказался печатать фотографии, потому что музыканты «целуются на сцене, что позволяет нам сделать вывод о их нетрадиционной ориентации».

«Мы же как типография, поддерживающая традиционные ценности и закон, Конституцию, в которой введена защита семьи, детей, запрет на пропаганду ЛГБТ, отказали клиенту. Нетрадиционные семьи не могут иметь своих детей, поэтому это тупик в развитии человечества», — заявил владелец типографии.

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В декабре 2018 года в Махачкале отменили показ фильма-концерта «Love Yourself» корейской группы BTS из-за угроз блюстителей нравственности. В январе 2019 года в Грозном также отказались показывать фильм после критики со стороны пользователей соцсетей, назвавших «Love Yourself» оскорблением чеченского народа.

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