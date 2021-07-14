Полицейскому, выстрелившему в школьницу из травматического оружия, вынесли новый приговор. Вместо условного срока он получил 2,5 года колонии-поселения 

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Бывший старший сержант Иван Князев, выстреливший в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, приговорен к 2,5 года колонии-поселения. Приговор, сообщает РИА Новости, вынес Симоновский районный суд.

Ранее Симоновский районный суд уже рассматривал дело Князева, обвинявшегося в хулиганстве с применением насилия, и приговорил его к трем годам условно. Мосгорсуд это решение отменил и вернул дело в районный суд на новое рассмотрение.

В декабре 2020 года Иван Князев, бывший в тот момент сотрудником ППС, выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Князева задержали, обвинили в хулиганстве и отправили под домашний арест. Из МВД его уволили «по отрицательным мотивам».

Сообщалось, что пострадавшая школьница заявляла, что Князев ее домогался. По данным следствия, Князев был другом семьи ребенка. Проект психологической помощи «Подростки и котики» запускал петицию с требованием переквалифицировать обвинение Князеву, добавив умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего и насильственные действия сексуального характера, и провести полноценное расследование произошедшего. Петиция собрала более 100 тысяч подписей.

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