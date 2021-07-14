27 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке получили от двух до десяти лет колонии

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Пензенский областной суд приговорил 27 фигурантов уголовного дела о к лишению свободы на сроки от двух до десяти лет колонии, сообщает ТАСС.

Самый большой срок наказания — 10 лет в колонии строгого режима — получил Николай Юрченко, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Павел Яненко, обвинявшийся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Юрченко и Яненко обвиняли в том, что они во время драки нанесли травмы жителю Чемодановки Владимиру Грушину, от которых он позже умер в больнице. Юрченко первоначально обвиняли в убийстве, а Яненко — в покушении на убийство, но обвинение переквалифицировали.

Девять фигурантов были приговорены к двум годам колонии общего режима, 11 фигурантов — к трем годам колонии общего режима, пятеро фигурантов — к трем годам одному месяцу колонии общего режима. Одного фигуранта дела суд оправдал.