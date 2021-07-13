В Москве побит температурный рекорд 1936 года. Это уже пятый дневной максимум температуры, достигнутый с начала лета

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В Москве температура в 15:00 13 июля поднялась до 32,7 градуса, что стало абсолютным рекордом для этой даты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предыдущее максимальное значение температуры для 13 июля было зафиксировано в 1936 году — тогда воздух нагрелся до 32,4 градуса.

В июне в Москве уже были побиты четыре температурных рекорда для отдельно взятых дней.

Лидером по количеству температурных рекордов в Москве является 2010 год — тогда за лето были установлены 19 рекордов, причем восемь из них — в конце июля — подряд.

Ожидается, что сильная жара в Москве будет держаться еще примерно неделю. До 15 июля в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

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