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В Москве побит температурный рекорд 1936 года. Это уже пятый дневной максимум температуры, достигнутый с начала лета

Источник: Интерфакс

В Москве температура в 15:00 13 июля поднялась до 32,7 градуса, что стало абсолютным рекордом для этой даты. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Предыдущее максимальное значение температуры для 13 июля было зафиксировано в 1936 году — тогда воздух нагрелся до 32,4 градуса. 

В июне в Москве уже были побиты четыре температурных рекорда для отдельно взятых дней. 

Лидером по количеству температурных рекордов в Москве является 2010 год — тогда за лето были установлены 19 рекордов, причем восемь из них — в конце июля — подряд. 

Ожидается, что сильная жара в Москве будет держаться еще примерно неделю. До 15 июля в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

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