Российский футбольный союз предупредил о готовящейся реформе национального чемпионата

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Российский футбольный союз (РФС) выпустил официальное заявление о подготовке к масштабной реформе российского футбола.

В РФС рассказали, что с апреля нидерландская компания Hypercube, с которой союз заключил соглашение, комплексно оценивала клубный футбол России, в частности, анализировала данные о клубах, общалась с менеджерами команд и лиг, тренерами и журналистами.

Чего мы хотим от новой пирамиды [футбольных лиг]? Больше матчей, больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего — у каждой команды на любом отрезке сезона должна быть высокая мотивация. Такая реформа повышает интерес к матчам — особенно во второй части сезона.

В РФС считают, что экономически российские клубы стагнируют, а суммарные бюджеты клубов «много лет подряд находятся на одной и той же отметке».

В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место.

В Hypercube предложил несколько вариантов реформирования российского футбола, которые среди прочего подразумевают создание новой лиги. В РФС отметили, что изучают варианты, а окончательного решения пока нет.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег