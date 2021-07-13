«Коммерсант»: власти рассматривают возможность перенести сроки обязательной вакцинации для бизнеса и ввести негласный мораторий на штрафы

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Предприятия розничной торговли России не успеют привить 60% сотрудников первым компонентом вакцины от коронавируса в июле, пишет «Коммерсант».

По данным Минпромторга, продовольственные сети в Москве успели вакцинировать 25% работников, непродовольственные — 45%. В целом по стране эти показатели равны примерно 5% и 27,5%, рассказали источники «Коммерсанта». При этом собеседник издания в госорганах отметил «неадекватность статистики» по прививкам, как у компаний, так и у властей.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что компании столкнулись с «рядом объективных сложностей», замедляющих процесс вакцинации. Среди них — нехватка вакцин , перебои при снабжении препаратами частных клиник, перегруженность пунктов вакцинации, физическое отсутствие сотрудников из-за отпусков.

АКОРТ предлагает обсудить перенос сроков вакцинации или мораторий на санкции в отношении компаний, не достигших показателя 60% вакцинированных по объективным причинам. По данным «Коммерсанта», власти рассматривают такую возможность. Также Минпромторг планирует просить власти регионов, где не хватает вакцин, о переносе сроков обязательной вакцинации.

Обязательная вакцинация 60% работников розничной торговли, общепита и сферы услуг введена более чем в 20 регионах России. Срок прививки первым компонентом вакцины — 15–31 июля.

За несоблюдение требований по обязательной вакцинации сотрудников бизнесу грозят штрафы и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В начале июля бизнес попросил власти Москвы продлить до 15 августа сроки вакцинации 60% персонала первым компонентом вакцины от COVID-19.

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