Китайская компания подала заявку на регистрацию в России вакцины от коронавируса

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Китайская фармкомпания Livzon Mabpharm Inc. подала заявление на регистрацию в России вакцины против коронавируса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к Минздраву РФ.

Livzon Mabpharm производит вакцину V-01 — она не зарегистрирована пока даже в Китае, где проходит вторую стадию клинических испытаний. Предполагается, что Минздрав может разрешить проведение клинических испытаний этой вакцины в России с последующей регистрацией.

Официально в Минздраве вопрос «Коммерсанта» о поданной Livzon заявке оставили без комментариев, добавив, что не будут называть конкретные препараты.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что его ведомство получило заявки на регистрацию от производителей иностранных вакцин, но не стал сообщать никаких подробностей. «Есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — сказал Мурашко.

В России разрешены клинические испытания еще одной китайской вакцины - «Конвидеции» китайской компании CanSino Biologics.

ВОЗ одобрил вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BionTech, Johnson & Johnson, а также китайские Sinopharm и Sinovac. Все они не зарегистрированы в России. Ряд стран объявили, что готовы пускать на свою территорию привитых одобренными ВОЗ вакцинами без дополнительных ограничительных мер, например, обязательной самоизоляции.

Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», которые сейчас доступны жителям РФ, ВОЗ пока не одобрены.

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