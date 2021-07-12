Минпромторг предложил вложить 1,8 триллиона рублей в «конкурентоспособные» отечественные самолеты
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Минпромторг разработал план создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности», пишет «Коммерсант» со ссылкой на паспорт проекта.
Проект предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов к 2030 году (в частности, Ил-114, МС-21 и «Байкал»), поставки Sukhoi Superjet 100 и разработку пяти типов вертолетов.
Таким образом Минпромторг надеется обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и довести загрузку гражданского сегмента предприятий авиаотрасли до 80–90%.
Реализация проекта потребует около 1,84 триллиона рублей. Основную часть средств — более 1,59 триллиона рублей — планируется привлечь из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают «избыточно амбициозными» как финансовую составляющую проекта, так и его план-график. «С точки зрения бюджетного процесса предложение Минпромторга показывает, что конкуренция за средства ликвидной части ФНБ, превышающей 7% ВВП, в разгаре», — говорит директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Вартапетов.
Бюджетный кодекс позволяет направлять на инвестиционные проекты средства ликвидной части ФНБ, если она превышает 7% ВВП. Этот порог был превышен в 2020 году.
В марте 2021 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что при инвестициях из ФНБ средства фонда должны составлять не более 25% от общего бюджета проекта.
В апреле Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин хочет запустить рост экономики с помощью повышения госрасходов. В качестве одного из вариантов рассматривалось изъятие средств из ФНБ.