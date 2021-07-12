Чернокожие футболисты сборной Англии получили расистские комментарии после поражения в финале Евро-2020. Полиция ведет расследование

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Трое чернокожих игроков сборной Англии по футболу — Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — получили в соцсетях оскорбительные и расистские комментарии после того, как в финале Евро-2020 они не смогли забить команде Италии в серии послематчевых пенальти, пишет Reuters.

Полиция Лондона назвала такие комментарии неприемлемыми и пообещала провести расследование.

В поддержку футболистов выступил тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который назвал такие комментарии непростительными. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что английская сборная заслуживает, чтобы игроков «восхваляли как героев», а не оскорбляли в соцсетях. Принц Уильям, президент Футбольной ассоциации Англии, в то же время заявил, что «совершенно неприемлемо, чтобы игроки терпели такое отвратительное поведение».

Одновременно с этим, как сообщает BBC News, в пригороде Манчестера испортили мурал с изображением Маркуса Рашфорда. На граффити написали несколько оскорбительных слов, их прикрыли черной пленкой, на которой вскоре появились стикеры со словами поддержки футболиста. Местная полиция начала расследование случившегося.

Игроки сборной Англии по футболу перед матчами Евро-2020 вставали на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter, выступающего против расовой дискриминации. Некоторые болельщики в это же время неодобрительно свистели в адрес английских футболистов. Первоначально власти Великобритании отказывались критиковать фанатов за это, отмечает Reuters.

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