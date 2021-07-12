Бизнес-омбудсмен объявил о прекращении работы с «лондонским списком». Его участникам, возвращающимся в Россию, все равно грозит уголовное преследование

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Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что прекращает попытки вернуть в Россию бизнесменов из «лондонского списка». Такое решение, говорится в докладе Титова президенту РФ Владимиру Путину, принято из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что участников списка не заключат под стражу.

В докладе Титова, с которым ознакомилось РИА Новости, указывается, что с 2018 года по настоящее время поступило 136 обращений от бизнесменов, желающих вернуться в Россию. 12 предпринимателей вернулись, еще по 10 обращениям, сообщает Титов, ведется работа.

В «лондонский список», впервые представленный в 2018 году, вошли проживающие за рубежом российские бизнесмены, которые готовы вернуться в РФ, если им гарантируют защиту от уголовного преследования. Первым из списка в феврале 2018 года вернулся в Россию бизнесмен Андрей Каковкин. В октябре 2019 года Каковкина приговорили к трем годам колонии за хищение 10 миллионов рублей у коммерческой компании.

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