Пассажиры Шереметьево жалуются на огромные очереди. Аэропорт объясняет происходящее проверкой анкет и справок о ПЦР-тестах

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Обновление: Большого скопления людей у стоек регистрации на рейсы в московском аэропорту Шереметьево 11 июля нет, заявил РБК официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. В Шереметьево также заявили, что ситуация в аэропорту «стабильная».

В аэропорту Шереметьево 10 и 11 июля образовались огромные очереди на стойках регистрации и у пунктов пограничного контроля.

Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова 10 июля заявила РИА Новости, что очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19.

Аэропорт, по словам Захаренковой, открыл дополнительные стойки регистрации, а в терминалах сотрудники оказывают пассажирам необходимую помощь.

Однако 11 июля очереди в аэропорту по-прежнему были в зоне вылета, и в зоне прилета.

На регистрации проверяют наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а после пограничного контроля прилетевшие должны сдать заполненные бумажные анкеты с данными, необходимыми для санитарного контроля.

Как отмечает корреспондент РИА Новости, в зоне пограничного контроля в терминале D был заполнен весь зал, хотя работали почти все кабинки. Отдельную очередь нужно было стоять после пограничного контроля, чтобы сдать бумажные анкеты, заранее зарегистрировавшихся на сайте «Госуслуги» и получивших QR-код, пропускали в приоритетном порядке.

В аэропорту по громкой связи просят пассажиров заранее готовить необходимые документы на COVID-19.

Компания «Аэрофлот», в свою очередь, призвала пассажиров «прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех предполетных процедур», сообщает агентство «Москва».

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