Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Новак Джокович выиграл Уимблдон. В шестой раз в карьере

Источник: Meduza

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира. В финальном матче Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 6:3.

Для Джоковича это шестая победа на Уимблдоне и 20-й выигранный турнир Большого шлема. По числу побед в турнирах Большого шлема Джокович теперь сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

В женском одиночном разряде Уимблдонский турнир в 2021 году выиграла австралийская теннисистка Эшли Барти, первая ракетка мира.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама