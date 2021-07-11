Новак Джокович выиграл Уимблдон. В шестой раз в карьере

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Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира. В финальном матче Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 6:3.

Для Джоковича это шестая победа на Уимблдоне и 20-й выигранный турнир Большого шлема. По числу побед в турнирах Большого шлема Джокович теперь сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

В женском одиночном разряде Уимблдонский турнир в 2021 году выиграла австралийская теннисистка Эшли Барти, первая ракетка мира.

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