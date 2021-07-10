Мария Захарова назвала «либеральным враньем» информацию о встрече Лаврова с «Талибаном» в Москве. По ее словам, министр и талибы не виделись с 2019 года

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что глава ведомства Сергей Лавров не встречался с представителями движения , признанного в России террористическим, во время их нынешнего визита в Москву.

Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе?

Захарова отметила, что фотография, распространившаяся в соцсетях, на которой изображены Лавров и представители «Талибана», датируется 2019 годом.

Та фотография, по ее словам, была сделана во время заседания, посвященного столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, когда в Москву приехали «представители различных политических и общественных движений» страны. Тогда, отметила Захарова, Лавров провел краткую встречу с делегацией «Талибана».

Снимком Лаврова с талибами свою заметку о визите представителей движения в Москву 8 июля, в частности, иллюстрировал Znak.com.

9 июля правозащитница Марина Литвинович подала жалобу в ЦИК, требуя не регистрировать список «Единой России» в Госдуму из-за контактов находящегося в нем Лаврова с террористической организацией. В жалобе, помимо прочего, указывалось, что «по сообщениям СМИ, делегация террористического движения "Талибан" планирует встречу с Сергеем Лавровым 9 июля».

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