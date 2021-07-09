В Москве задержали режиссера Анну Кузьминых. Она вышла из-под ареста два дня назад

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В Москве у подъезда дома задержали режиссера Анну Кузьминых.

Причины задержания пока неясны. Как сообщает «ОВД-Инфо», после задержания Кузьминых стало плохо, ей вызвали скорую.

Кузьминых 7 июля вышла из спецприемника, где она отбывала 15 суток ареста по административному делу о неповиновении полиции.

Поправка. Первоначально в заголовке сообщалось, что Кузьминых — участница группы Pussy Riot. Это не так, редакция приносит извинения за ошибку.

Кузьминых наряду с тремя участниками группы Pussy Riot (Марией Алехиной, Люсей Штейн и Александром Софеевым) впервые задержали 22 июня. После этого всех четверых арестовали на 15 суток.

7 июля Алехину снова задержали — прямо на выходе из спецприемника, после чего ее арестовали еще на 15 суток по обвинению в нецензурной брани в общественном месте. Софеева в тот же день задержали спустя несколько часов после его выхода из-под ареста; позже он снова был арестован на 12 суток.

Еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина дважды подряд получала административный арест — 16 июня и 2 июля.

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