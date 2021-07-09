РБК: «Единая Россия» осталась без кандидата в Госдуму в одном из самых сложных округов Москвы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

У «Единой России» не будет своего кандидата на выборах в Госдуму в 208-м избирательном округе (ЦАО) Москвы, который считается одним из самых сложных для партии власти, пишет РБК.

На съезде 19 июня «Единая Россия» выдвинула в этом округе депутата муниципального округа Таганский Карена Аперяна. По данным единороссов, он победил на праймериз действующего депутата Госдумы от округа Николая Гончара. Но Аперян не сдал документы на регистрацию кандидатом (партия подавала их в ЦИК 6 июля), сообщили РБК два источника в «Единой России».

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил РБК, что, «насколько ему известно», Аперяну поступило предложение о новом месте работы. В ближайшее время он будет назначен руководителем одного из муниципалитетов, добавил Перминов. РБК обнаружил, что Аперян уже назначен главой муниципального округа Таганский.

По информации сайта «Таганская-слобода.рф», эту работу Аперян получил еще 15 июня, то есть до предвыборного съезда «Единой России».

Выдвинуть нового кандидата в 208-м округе партия уже не может — такие решения принимает только съезд.

Аперян на вопросы РБК не ответил. Николай Гончар, избиравшийся в Госдуму от 208-го округа шесть последних созывов, заявил РБК, что при отсутствии в округе кандидата от «Единой России» поддержит представителя «Яблока», депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который тоже выдвигается в ЦАО.

По словам источников РБК, Аперяна решили выдвинуть в Госдуму из-за нежелания снова выставлять на выборы Гончара, имеющего высокий антирейтинг. Но позже основным кандидатом от власти в ЦАО стал координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов, который идет на выборы как самовыдвиженец. При этом по сведениям «Медузы» Леонов изначально считался кандидатом от мэрии Москвы, а Аперян как формальный кандидат от «Единой России» должен был подчеркивать его якобы независимость от власти.

Читайте также

«Поддерживаю ли я власть? Наверное, нет» Координатор «Лизы Алерт» Олег Леонов решил баллотироваться в Госдуму. Мы спросили у него, зачем ему все это (а также обсудили протесты и Навального)

Читайте также

«Поддерживаю ли я власть? Наверное, нет» Координатор «Лизы Алерт» Олег Леонов решил баллотироваться в Госдуму. Мы спросили у него, зачем ему все это (а также обсудили протесты и Навального)

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег