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Одобрение деятельности оппозиционера Алексея Навального снижается: в сентябре 2020 года ее одобряли 20% россиян, в июне 2021 года — уже 14%. Число тех, кто относится к политику неодобрительно, за тот же период выросло с 50% до 62%. Об этом свидетельствуют результаты опроса .

32% участников опроса поддерживают признание структур Навального «экстремистскими». 27% не одобряют это решение, 38% заявили, что относятся к нему безразлично.

Больше всего противников признания организаций Навального «экстремистскими» среди людей 18-24 (33%) и 25-39 лет (32%). Больше всего сторонников — среди людей 55 лет и старше (45%).

Среди тех, кто поддерживает президента России Владимира Путина, 40% поддерживают решение о запрете структур Навального, 20% — не поддерживают. Среди противников Путина соотношение практически противоположное: лишь 16% поддерживают это решение, 42% не поддерживают.

Опрос "Левада-центра" проводился 24-30 июня. В нем приняли участие 1630 человек в возрасте от 18 лет и старше, живущие в 137 населенных пунктах 50 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании , Фонда защиты прав граждан и региональных штабов Алексея Навального «экстремистскими организациями», а также постановил, что решение о запрете их деятельности подлежит немедленному исполнению.

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