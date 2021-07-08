В школах России с 1 по 9 класс будут учить финансовой грамотности

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Центральный банк России объявил, что в новые государственные образовательные стандарты, разработанные при его участии, добавили обязательное преподавание финансовой грамотности с первого по девятый классы.

В начальной школе, говорится в сообщении ЦБ РФ, элементы финансовой грамотности появятся на таких уроках, как «Математика» и «Окружающий мир», в 5-9 классах — в предметах «Обществознание», «Математика» и «География».

В Банке России говорят, что школьников с первого класса будут учить, как безопасно вести себя в интернете, в том числе совершая финансовые операции, анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.

С пятого класса школьники будут оценивать риски предпринимательской деятельности, изучать «недобросовестные практики финансовых организаций» и виды финансового мошенничества, расчитывать цены товаров, стоимость покупок и услуг, налогов, определять качество жизни человека, семьи и финансового благополучия, а также составлять различные документы — заявления, обращения, декларации, доверенности.

Обучение в первых и пятых классах по новым стандартам начнется 1 сентября 2022 года, но «по согласованию с родителями» программы могут изменить уже в 2021 году.

Банк России последовательно выступает за повышение финансовой грамотности среди россиян. В 2019 году первый зампред Центробанка Сергей Швецов призывал изменить русские сказки, которые учат детей «халяве». В апреле 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина на открытом онлайн-уроке по финансовой грамотности посоветовала школьникам не покупать приставку PS5 в кредит.

В июне Центробанк предложил снизить до 12 лет возраст частных инвесторов для выхода на биржу ценных бумаг.

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