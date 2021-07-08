Прокуратура отказалась проверять губернатора Псковской области из-за 99 рублей, которые ему отправил «иностранный агент»

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Прокуратура Псковской области отказалась проводить проверку из-за того, что губернатор региона Михаил Ведерников получил 99 рублей от главного редактора «Псковской губернии» , признанного «иностранным агентом».

Как сообщил «МБХ медиа» член челябинского «Яблока» Тимофей Безуглый, который обращался в прокуратуру, в ответе ведомства нет «каких-либо комментариев на счет получения губернатором Ведерниковым финансирования от „иностранного агента“».

Ответ показал или полное отсутствие юридического образования у старшего помощника прокурора области Попова Е.В., или лицемерие закона, применяющегося исключительно в отношении критиков действующего режима.

Тимофей Безуглый собирается оспорить решение прокуратуры в суде.

В декабре 2020 года Минюст впервые включил физических лиц в список СМИ — «иностранных агентов». В их числе оказался Денис Камалягин.

В январе Камалягин перевел деньги на телефонные номера трех чиновников-единороссов: 99 рублей — губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, 100 рублей — депутату Госдумы Александру Козловскому и 60 рублей — главе администрации Пскова Александру Братчикову. Теперь все трое должны считаться людьми, аффилированными с «иностранным агентом».

5 июля Дениса Камалягина вызвали в полицию, чтобы проверить его перевод на номера чиновников по статье о даче взятки должностному лицу. Заявление на журналиста написал житель Москвы Игорь Коклач, с которым Камалягин не знаком. Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело.

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