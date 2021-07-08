Начальника полиции подмосковного Егорьевска заподозрили в подготовке убийства предпринимателя

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В подмосковном Егорьевске задержали начальника местного управления МВД Олега Ермакова. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, его подозревают в подготовке убийства предпринимателя.

По данным агентства, Ермакова доставили на допрос в СК, а по месту его жительства и на работе проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным Mash, Ермаков выступал в качестве посредника при подготовке покушения, а в доме его отца нашли три миллиона долларов.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области пока подтвердили лишь проведение служебной проверки по факту причастности Ермакова к совершению преступления.

Ермаков руководит полицией 70-тысячного Егорьевска с 2012 года.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег