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Начальника полиции подмосковного Егорьевска заподозрили в подготовке убийства предпринимателя

Источник: Интерфакс

В подмосковном Егорьевске задержали начальника местного управления МВД Олега Ермакова. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, его подозревают в подготовке убийства предпринимателя.  

По данным агентства, Ермакова доставили на допрос в СК, а по месту его жительства и на работе проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. 

По данным Mash, Ермаков выступал в качестве посредника при подготовке покушения, а в доме его отца нашли три миллиона долларов. 

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области пока подтвердили лишь проведение служебной проверки по факту причастности Ермакова к совершению преступления. 

Ермаков руководит полицией 70-тысячного Егорьевска с 2012 года.

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