Депутата фракции «Единая Россия» в Госдуме Алексея Бурнашова задержали по подозрению в вождении в нетрезвом виде

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Депутат Госдумы Алексей Бурнашов, член фракции «Единая Россия», задержан в Перми по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В телеграм-канале партии говорится, что Бурнашов, «потеряв человеческий облик, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них».

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко объявил:

«Таким не место в Думе. И тем более у таких не может быть мандата депутата. Люди уже дали оценку его деятельности в качестве депутата: Бурнашов проиграл предварительное голосование и в Думу не идет».

Бурнашов не является членом «Единой России», хотя и входит в думскую фракцию этой партии, поэтому к нему нельзя применить меры партийного взыскания — а именно, исключение из «Единой России», отметил Ревенко.

В пермском управлении СК РФ и краевом МВД, сообщает РИА Новости, пока отказались от комментариев.

Алексей Бурнашов был депутатом пермской гордумы и краевого заксобрания. Депутатом Госдумы он был избран в 2016 году по № 59 одномандатному избирательному округу. В нижней палате парламента Бурнашов состоит в комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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