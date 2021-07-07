Жительницу Швеции, сбежавшую из Дагестана после принуждения к свадьбе, вызвали в Следственный комитет. Тоже в Дагестане

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Отдел Следственного комитета России по Буйнакскому району Дагестана вызвал на опрос 18-летнюю гражданку Швеции и РФ, которая сбежала из Дагестана после того, как родственники силой пытались выдать ее замуж за незнакомого человека.

Как сообщают «Открытые медиа», следователи ждали сбежавшую девушку на опрос днем 6 июля. В повестке, которую предоставила адвокат правозащитного проекта Ольга Гнездилова, не указан процессуальный статус жительницы Швеции и не уточняется, почему СК проводит проверку.

В июне , которая девять лет живет в Швеции, по просьбе родителей приехала в Дагестан. После этого родственники заявили ей, что она должна выйти замуж за человека, с которым они договорились о свадьбе. Когда она отказалась, ее избили и пригрозили убийством, заявили в «Правовой инициативе». У молодой женщины отняли документы и телефон и силой держали в доме родственников. Она связалась с другом и попросила о помощи, а также обратилась в полицию. После визита в МВД девушка смогла скрыться от родственников за два дня до намеченной свадьбы, покинула Дагестан и уехала в Швецию.

Сейчас она находится под охраной шведской полиции, вынужденно сменила место проживания и не выходит из дома. Полиция решает, сможет ли она пообщаться с журналистами.

Друг девушки после ее побега обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по факту подготовки к изнасилованию и убийству, побоев и торговли людьми. Он также сменил место жительства.

Родственники молодой женщины после ее побега обратились в СК с заявлением о похищении.

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