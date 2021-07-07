В Челябинске боец Росгвардии покончил с собой в СИЗО. Его обвиняли в убийстве бывшей жены на ее рабочем месте

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Сотрудник СОБРа Росгвардии в Челябинской области, обвиняемый в убийстве бывшей жены, 6 июля совершил самоубийство в следственном изоляторе № 1 в Челябинске, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на анонимный источник.

В пресс-службе областного управления ФСИН подтвердили, что заключенный в СИЗО совершил суицид. Следственные органы проводят проверку.

15 июня суд в Челябинске арестовал бойца СОБРа, обвиняемого в убийстве бывшей жены. По версии следствия, за день до этого росгвардеец, чье имя не раскрывается, в замаскированном виде пришел в хостел, где работала его бывшая жена, и нанес ей более 20 ударов ножом. От полученных ранений женщина умерла. У пары осталось двое детей.

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