Избирком снял с выборов бывшего лидера сторонников Навального в Перми Сергея Ухова из-за причастности к «экстремистской организации»

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В Перми окружной избирком снял с выборов в Пермскую городскую думу бывшего руководителя в регионе Сергея Ухова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее Ухов получил в избиркоме разрешение на открытие избирательного счета и начал сбор подписей в свою поддержку.

В пресс-службе избиркома пояснили, что выдвижение Ухова аннулировали после проверки Минюста, которая показала причастность кандидата «к деятельности экстремистской или террористической организации».

Сам Ухов рассказал, что планирует продолжать вести кампанию и будет оспаривать решение окружной комиссии в суде. «Я говорил, что решение суда [о признании структур Навального „экстремистскими“] еще не вступило в силу, а принадлежность к экстремистской деятельности должна быть установлена судом. Но на эти доводы никто из членов комиссии не ответил», — заявил он.

Закон, запрещающий баллотироваться людям, причастным к деятельности экстремистских организаций, был принят в мае 2021 года, в прессе его называли «законом против ».

Закон требует, чтобы причастность потенциального кандидата к деятельности экстремистской организации была доказана судом. До этого снимать кандидата с выборов нельзя.

ФБК был признан «экстремистской организацией» 8 июня. Это решение еще не вступило в законную силу, поэтому причастность к деятельности ФБК на данный момент не может являться основанием для недопуска на выборы.

В Москве избиркомы по аналогичном основаниям отказали в регистрации на выборы муниципальному депутату Илье Яшину и бывшему координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову. Мосгорсуд 7 июля признал решение в отношении Яшина законным.

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