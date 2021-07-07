Годовая инфляция в России в июне составила 6,5%. Это максимум за пять лет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Рост потребительских цен в июне в годовом выражении составил 6,5%, сообщает Росстат. Это — максимальное значение с августа 2016 года.

Продукты питания по сравнению с июнем 2020 года в среднем подорожали на 8,67%. Сильнее всего поднялись цены на сахар (+43,79%), подсолнечное масло (+27,46%) и куриные яйца (+21,19%). Из непродовольственных товаров за год сильнее всего подорожали стройматериалы (+23,90%).

Месячная инфляция в июне составила 0,69%.

Центробанк прогнозировал годовую инфляцию на уровне 4,7-5,2%. Минэкономразвития давало оценку в 4,3% по итогам года, однако в начале июля в ведомстве заявили, что пересмотрят ее в сторону повышения.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег