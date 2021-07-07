Бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина, отбывающего пожизненный срок по делу об убийстве, этапировали в СИЗО «Лефортово»
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Бывший сотрудник службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, отбывающий пожизненный срок по делу об убийстве, находится в московском СИЗО «Лефортово». Об этом «Новой газете» рассказала его мать Алла Пичугина.
1 июля источники «Новой газеты» сообщили, что Пичугина вывезли из колонии ИК-6 в Оренбургской области (известна под названием «Черный дельфин») в неизвестном направлении. Источник ТАСС заявил, что Пичугина этапировали «для проведения следственных мероприятий», но куда именно, не уточнил.
Мать Пичугина не знает официальных причин его этапирования из колонии. Свиданий с Пичугиным родственникам пока не дали.
Этапирование Пичугина из колонии происходит за два месяца до вынесения Верховным судом Нидерландов окончательного решения по иску акционеров ЮКОСа к России о выплате 57 миллиардов долларов за незаконную экспроприацию активов. Ожидается, что это решение суд в Нидерландах огласит 24 сентября.
В 2007 году Пичугина приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, застреленного в 1998 году. Суд признал Пичугина организатором убийства Петухова, который обвинял ЮКОС в том, что компания недоплатила налоги в местный бюджет.
Пичугин не признал вину. С 2016 года он трижды подавал прошение о помиловании, но его отклоняли. ЕСПЧ признал суд над ним несправедливым.
В 2015 году СК возобновил дело об убийстве Петухова и заочно предъявил обвинения экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В 2016 году Пичугина вывезли в СИЗО «Лефортово» для дачи показаний против Ходорковского. Он отказался их давать, и спустя несколько месяцев его вернули в колонию.