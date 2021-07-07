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Депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков возглавил ежегодный рейтинг Forbes богатейших госслужащих России. В 2020 году доход его семьи составил более 8,6 миллиарда рублей.

Струков является президентом золотодобывающей компании «Южуралзолото». В предыдущем рейтинге журнала он занимал третье место с доходом 5,1 миллиарда рублей. Состояние депутата увеличилось благодаря росту цен на золото, которые в 2020 году пробили исторический максимум.

На втором месте списка, как и годом ранее, находится депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок, совладелец рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот». Доход его семьи за прошлый год составил 7,7 миллиарда рублей.

Третью строчку рейтинга Forbes занял прошлогодний лидер, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Его состояние незначительно увеличилось до 6,3 миллиарда рублей. Пашов является владельцем компании «Монерон», занимающейся добычей краба. В феврале его задержали по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Как отмечает Forbes, за минувший год доходы ста богатейших российских чиновников и депутатов выросли на десять миллиардов рублей — с 65,8 миллиарда рублей в 2019 году до 75,9 миллиарда рублей в 2020-м.

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