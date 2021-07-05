ФСБ отчиталась о задержании последователей Тесака, планировавших нападения на мигрантов и ЛГБТ-активистов

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В Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре задержаны члены праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодежная организация Русь», сообщается на сайте ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные называют себя поклонниками и продолжателями дела главы неонацистского движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, который был найден мертвым в СИЗО.

Участники радикальных группировок выступали за «изгнание из России» мигрантов из Северокавказского и Центрально-Азиатского регионов, создание «белого» государства и установление в России «нацистского строя», а также планировали создание всероссийской радикальной политической структуры.

В ФСБ утверждают, что задержанные «обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях», готовились к выездам на «протестные мероприятия» в Москву и Санкт-Петербург и «силовым нападениям на сотрудников правоохранительных органов». Кроме того, члены «боевого крыла» организации планировали нападения на лиц неславянской внешности и ЛГБТ-активистов, а также другие резонансные акции, чтобы дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, пишет ФСБ. У задержанных изъяты травматические пистолеты, боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, экстремистская литература.

Максима Марцинкевича, осужденного на 10 лет колонии за серию преступлений, нашли мертвым 16 сентября 2020 года в челябинском СИЗО. Семья и адвокат утверждали, что на его теле нашли следы пыток.

В Следственном комитете говорили, что перед смертью Тесак признался, что причастен к двум двойным убийствам. Следствие предположило, что Марцинкевич покончил с собой, и отказалось расследовать его гибель.

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