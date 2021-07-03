McKinsey сменила главу офиса в России, просившего сотрудников не ходить на митинги в поддержку Навального

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Международная консалтинговая компания McKinsey сообщила в фейсбуке, что сменила управляющего партнера по России и СНГ.

Новым главой офиса в России стал Яков Сергиенко. Он занял место Виталия Клинцова, который возглавлял российское подразделение с 2013 года. Клинцов продолжит работу в компании как старший партнер. В McKinsey уточнили РБК, что это плановая ротация.

В январе РБК и The Moscow Times сообщили, что руководство российского офиса McKinsey направило своим сотрудникам письмо, в котором предостерегло от участия в акции протеста в поддержку Алексея Навального. Сотрудников призвали «находиться на значительном расстоянии от мест сбора» митингов. Письмо подписал тогдашний глава подразделения Виталий Клинцов.

Позже руководство McKinsey направило сотрудникам новое письмо. В нем говорилось, что в предыдущем послании допустили ошибку, из-за чего «политика компании была неправильно отражена». В McKinsey подчеркнули, что поддерживают права своих сотрудников «на участие на законных основаниях и в личном качестве в гражданской и политической деятельности» во всех странах.

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