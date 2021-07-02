В Ижевске произошел выброс хлора. МЧС попросило покинуть опасный район, а потом удалило это сообщение

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В Ижевске, в микрорайоне городок Металлургов, на станции подъема воды произошел выброс хлора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение управления МЧС по Удмуртии.

«На станции подъема воды по адресу: город Ижевск, ул. Песочная, 9а, произошел выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию городка Металлургов», — говорилось в сообщении. Тем, кто не может уйти из дома, МЧС посоветовало плотно закрыть окна и двери.

Позднее это сообщение по неизвестной причине пропало с сайта МЧС. Вскоре было опубликовано новое, уже без призыва покинуть опасную зону.

«На данный момент ведется оповещение жителей городка Металлургов с помощью смс-рассылки и систем оповещения. <…> Проводятся работы по ликвидации аварии, выставлены водяные завесы. Проводятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В пресс-службе «Ижводоканала» заявили, что распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло. «Утечка локализована на уровне склада хлора, опасности для людей не представляет», — заявили «Интерфаксу» в «Ижводоканале», добавив, что на водоснабжении авария не отразится.

Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что причиной аварии стала разгерметизации одной из емкостей с хлором весом 800 килограммов.

Обновлено. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что утечка хлора остановлена. «Силами Роспотребнадзора и МЧС сделали только что замеры. Предельные нормы хлора в воздухе пока в норме», — написал Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

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