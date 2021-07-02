Путин подписал закон о доступе Минюста к финансовым документам НКО, представляющим банковскую тайну

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО). Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в статью 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

Министерство юстиции РФ таким образом включено в перечень государственных органов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Ранее подобная информацию предоставлялась самими НКО.

Предполагается, что Минюст будет не вправе разглашать информацию, полученную от кредитных организаций, третьим лицам.

Закон, проект которого разработало правительство, был принят 17 июня Госдумой, а 23 июня одобрен Советом Федерации.

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