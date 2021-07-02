Бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина, отбывающего пожизненный срок, увезли из колонии в неизвестном направлении

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Бывшего сотрудника службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина, отбывающего пожизненный срок по делу об убийстве, этапировали из ИК-6 в Оренбургской области (также известна под названием «Черный дельфин») в неизвестном направлении. Об этом сообщили источники «Новой газеты».

«В настоящий момент осужденного Пичугина в исправительном учреждении ИК-6 нет. Он экстренно вывезен оттуда», — заявил один из собеседников издания. Адвокаты Пичугина Ксения Костромина и Дмитрий Харитонов отказались от комментариев.

Источник ТАСС заявил, что Пичугина этапировали «для проведения следственных мероприятий». Каких и куда именно, собеседник агентства не уточнил.

«Новая газета» отмечает, что в 2016 году Пичугина уже вывозили Москву для дачи показаний против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Тогда Пичугин отказался давать показания, и после нескольких месяцев в СИЗО «Лефортово» его этапировали обратно в оренбургскую колонию.

В 2007 году Пичугина приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Его застрелили в 1998 году. В приговоре Пичугин был назван организатором убийства Петухова, который обвинял ЮКОС в том, что компания недоплатила налоги в местный бюджет.

Пичугин не признал вину. С 2016 года он трижды подавал прошение о помиловании, но его отклоняли. ЕСПЧ признал суд над Пичугиным несправедливым.

В 2015 году СК возобновил дело об убийстве Петухова. Ходорковскому, который живет за границей, заочно предъявили обвинения по этому делу. Он объявлен в международный розыск.

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