Ректор МИФИ ушел в отставку. Это второй за день крупный российский вуз, где сменилось руководство

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Ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности ректора стал Владимир Шевченко, он вступит в должность с 3 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобрнауки.

Шевченко окончил МИФИ в 1996 году. В 2003-2004 годах он был заместителем министра образования России. Также он работал в Курчатовском институте, Гейдельбергском и Утрехтском университетах и на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве.

Стриханов возглавлял МИФИ с 2007 года. При нем в ядерном вузе в 2012 году открыли кафедру теологии. Стриханов выражал надежду, что она станет «местом свободной академической дискуссии и плодотворного сотрудничества православного богословия и современной науки».

1 июля Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора Высшей школы экономики, который он занимал 28 лет. Кузьминов перейдет на должность научного руководителя вуза. кто заменит его на посту ректора, пока неизвестно.

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