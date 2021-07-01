Полиция направила в суд обновленный протокол о пропаганде наркотиков, составленный на Юрия Дудя

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Зюзинский районный суд Москвы 30 июня вновь зарегистрировал административный протокол по о пропаганде наркотиков, составленный в отношении блогера Юрия Дудя. Это следует из карточки дела на сайте суда.

Первоначально полиция направила в суд протокол в отношении Дудя еще 10 июня, но на следующий день суд по неизвестной причине вернул его на доработку в полицию. В итоге доработанный документ поступил в суд через 19 дней.

Когда пройдет заседание суда по делу, пока неизвестно.

В апреле полиция составила административный протокол о пропагаде наркотиков после того, как на ютьюб-канале Юрия Дудя вышли интервью репера Моргенштерна и блогера Ивангая. Протокол составили по жалобе . Глава организации Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, утверждала, что экспертизы подтвердили факт пропаганды наркотиков в двух интервью.

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