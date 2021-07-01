Мэрия Москвы введет идентификацию на городских порталах с помощью биометрии

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Мэрия Москвы планирует добавить в городские информационные системы возможность верификации пользователей с помощью .

Как сообщает «Коммерсант», об этом сказано в техническом задании к контракту, который 24 июня структура департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы заключила с системным интегратором «ТаскДата». По условиям договора, в информационные системы добавят три новых способа аутентификации: через сервис «СберБизнес ID», по ссылке из электронного письма и с помощью биометрии. Стоимость контракта составила 88,7 миллиона рублей.

Идентификацию с помощью биометрических данных, сказано в материалах к контракту, вводят для доступа в Единый центр хранения и обработки данных ДИТ Москвы, где хранятся данные с городских камер наблюдения.

В ДИТ Москвы сообщили, что биометрическая верификация может быть интересна тем, кто хочет усилить уровень безопасности своего аккаунта на портале mos.ru (но такая верификация не будет обязательной). В мэрии добавили, что биометрию станут использовать для входа в Единый центр хранения и обработки данных для ограниченного круга уполномоченных сотрудников.

В департаменте добавили, что планируют использовать федеральную , но, по данным источника «Коммерсанта», мэрия пока не договорилась об условиях с оператором системы компанией «Ростелеком» и допускает использование альтернативной биометрической системы.

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