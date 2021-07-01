«АвтоВАЗ», Volkswagen, Toyota и другие производители с июля повысили цены на автомобили в России

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Крупные автопроизводители с июля повысили цены на свою продукцию, продаваемую в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний и дилерских центров.

«Автоваз» повысит цены на весь модельный ряд на 2-4%, автомобили компании подорожают от 12 тысяч до 30 тысяч рублей. Из прайс-листа производителя следует, что Granta и Vesta в среднем подорожают на 2,3%, а больше всего в цене вырастет пятидверная Niva Legend — на 4,25%. Это четвертое повышение цен на продукцию «АвтоВАЗа» с начала 2021 года.

С 1 июля также вырастут цены на весь модельный ряд Skoda (кроме модели Superb) в диапазоне от 2,3 до 4%, в денежном выражении автомобили подорожают от 27 тысяч до 73 тысяч рублей для базовой комплектации. Автомобили Volkswagen вырастут в цене на 2-3%, BMW — в среднем на 1,9%, коммерческие автомобили Hino и Hyundai — на 3-5%, а Toyota Camry — на 2,5%. Коммерческие автомобили Ford подорожают на 37-69 тысяч рублей.

Kia и Haval пока не предупреждали о росте цен, но, как считают собеседники издания, это может произойти в ближайшие дни.

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