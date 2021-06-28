В поселок Териберка под Мурманском вернули муляж скелета кита из фильма «Левиафан». Семь лет назад его продали бизнесмену из Москвы

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В поселок Териберка в Мурманской области, стоящий на берегу Баренцева моря, спустя семь лет после съемок фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева вернули муляж скелета кита, появлявшийся в киноленте. Об этом в инстаграме сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки.

Губернатор рассказал, что шестеро реставраторов четыре месяца бережно восстанавливали конструкцию, после чего привезли на побережье Баренцева моря.

Судя по фотографии, которую выложил Чибис, муляж скелета кита установили возле одного из местных ресторанов.

Металлическая конструкция, воспроизводящая огромный скелет кита, появлялась в нескольких кадрах в «Левиафане» рядом с полуразрушенными кораблями. Как рассказывал в 2015 году автор фильма Андрей Звягинцев, после съемок декорацию купил некий бизнесмен из Москвы, который установил ее на лужайке у своего дома. В ноябре 2020 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что муляж скелета кита удалось вернуть благодаря правительству Москвы.

«Левиафан» получил премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке, приз за лучший сценарий 67-го Каннского кинофестиваля и многие другие награды. Также киноленту выдвигали на «Оскар».

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