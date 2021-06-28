Суд в Москве арестовал трех старших офицеров управления авиации ФСБ по делу о мошенничестве на 63 миллиона рублей

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Трое офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ арестованы судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде Москвы, который вынес меру пресечения.

Источник ТАСС заявил, что под арест попали начальник 6-го отдела УА ФСБ Юрий Кравченко, его заместитель Антон Сохин и сотрудник отдела Сергей Романов. Они носят звания от майора до полковника, пишет «Коммерсант».

По данным издания, офицеров обвиняют в том, что они лоббировали заключение контрактов между УА ФСБ и ставропольской фирмой «АсСтрой». Она должна была, в частности, предоставить управлению «сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов» в Воркуте, но не выполнила условия контракта на 63,49 миллиона рублей.

Офицеры в суде отрицали свою вину. По их словам, все условия контракта с «АсСтрой» выполнены, а сборно-разборный складской комплекс, деньги на который следствие считает украденными, построен и функционирует.

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