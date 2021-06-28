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Следствие потребовало заочно арестовать директора ФБК Ивана Жданова

Источник: Интерфакс

Следствие обратилось в Нагатинский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте директора ФБК Ивана Жданова. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал его адвокат Владимир Воронин.

Жданов написал в твиттере, что заседание суда состоится 30 июня в 14:30.

Адвокат Воронин сообщил, что о заседании суда следователь уведомил его по телефону. По какому именно делу собираются арестовать Жданова, следователь не уточнил. В пресс-службе Нагатинского суда Москвы сказали, что материалы дела к ним пока не поступали.

11 июня стало известно, что Иван Жданов, находящийся в настоящее время за границей, объявлен в федеральный розыск. В карточке дела было указано, что он «разыскивается по статье УК» — какой именно, неизвестно.

Адвокат Воронин рассказал, что «в отношении Жданова сейчас рассматриваются четыре или пять уголовных дел». В частности, Жданов проходит по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также по делу о злостном неисполнении решения суда — оно связано с его отказом удалить из интернета фильм «Он вам не Димон».

Основатель ФБК Алексей Навальный находится в заключении, многие сотрудники фонда — фигуранты разных уголовных дел. В начале июня суд признал ФБК «экстремистской организацией».

ФБК теперь — «экстремистская организация»

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