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В июне у пяти самых крупных авиакомпаний России, кроме «Аэрофлота», выросла доля опозданий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Авиакомпания S7 в июне задержала 856 рейсов, или 9,6% (в мае было задержано 5,5% рейсов), «Победа» — 570 рейсов, или 10% (в мае было задержано 5% рейсов), «Россия» — 208 рейсов, или 7,3% (в мае было задержано 5,9% рейсов).

Наибольшее число задержек в июне было у «Уральских авиалиний». Из около 4,6 тысячи рейсов примерно 46% прибыли в аэропорт назначения с задержкой более 15 минут. В мае таких рейсов было 34,2%, в апреле — 27%.

Среди крупных российских авиаперевозчиков пунктуальность улучшилась только у «Аэрофлота»: за три недели июня были задержаны 5,44% из 6242 рейсов. В мае задержки коснулись 6,3% из 6681 рейса.

В авиакомпаниях объяснили задержки сложными погодными условиями на рейсах в курортных городах юга России и нехватку персонала в аэропортах. Но там проблемы с кадрами отрицают.

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