Губернатор Курской области потребовал от силовиков «отработать» авторов комментариев под его постами в соцсетях

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Губернатор Курской области Роман Старовойт на еженедельной планерке потребовал, чтобы его подчиненные вместе с представителями силовых структур нашли «подлецов», которые в День памяти и скорби «проявили» себя в комментариях в его соцсетях, пишет «Коммерсант».

22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, глава региона опубликовал в инстаграме и во «ВКонтакте» фотографии с акции «Свеча памяти», прошедшей в Курске у мемориала памяти погибшим в годы войны.

Роману Старовойту не понравились два комментария. В одном из них неназванный пользователь предложил открыть в Курске зоопарк под названием «Освенцим». В другом комментарии экоактивистка Юлия Чугунова указала на то, что после акции осталось много пластикового мусора — из-за стаканчиков, в которых стояли свечи. «Я прошу эту гражданку отыскать, давайте проведем профилактическую беседу. Я бы просто в глаза ей посмотрел», — сказал губернатор.

В эту трагическую дату, когда мы вспоминаем погибших в Великой Отечественной войне, вся страна горе испытывает, а они вот так вот себе позволяют такие выходки. Просто низко, подло. Открытость — это не вседозволенность. Вот я прошу с силовиками отработать этих двух персонажей.

Губернатор считает, что эти люди должны публично прокомментировать свои слова. Старовойт пожизненно забанил двух комментаторов, а также удалил сообщения под своими постами.

Экоактивистка Юлия Чугунова сообщила «Коммерсанту», что не хотела оскорбить память, а «хотела лишь привлечь внимание к защите экологии». Она добавила, что родилась и выросла в Курской области, а также уважает труд губернатора. «Если после моих объяснений он (Старовойт) все же захочет посмотреть мне в глаза, я не против, так как произошло простое недопонимание», — сказала активистка.

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