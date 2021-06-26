В Москве барам и ресторанам с системой QR-кодов разрешат работать по ночам

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Для заведений общественного питания, которые с 28 июня будут принимать посетителей с QR-кодами, подтверждающими, что они вакцинированы или переболели ковидом, отменят запрет на работу в ночное время.

Об этом, пишут «Ведомости», было объявлено на совещании с представителями отрасли общественного питания в департаменте торговли и услуг Москвы.

Гости без QR-кода смогут посещать только летние веранды до 12 июля. Представители отрасли просят продлить этот режим до конца лета, но решение об этом пока не принято.

Для фудкортов в торговых центрах будет предложено три варианта работы: на вынос и доставку с посадочной зоной COVID-free с доступом по QR-коду, исключительно на посадку с зоной COVID-free без заказов на вынос и только на доставку и на вынос без посадочной зоны. Фудкорт сможет выбрать лишь один из этих режимов.

В Москве из-за резкого роста новых случаев заболевания COVID-19, начавшегося в июне, заведениям общепита запрещено с 23:00 до 06:00 обслуживать посетителей в зале, возможна только торговля на вынос. Работа фудкортов в торговых центрах временно приостановлена.

С 28 июня для прохода во все заведения общественного питания Москвы будет необходим QR-код, подтверждающий, что посетитель вакцинирован или не ранее, чем полгода назад болел ковидом, сведения о чем занесены в государственный реестр. Остальным посетителям нужно будет предъявлять результаты ПЦР-теста.

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