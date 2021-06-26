Associated Press: Китай вынудил Украину отозвать подпись под заявлением ООН о защите уйгуров под угрозой срыва поставок вакцины от коронавируса

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Украина отозвала свою подпись под заявлением Совета ООН по правам человека о защите уйгуров под давлением Китая, сообщает Associated Press со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Власти Китая, по словам собеседников агентства, пригрозили Украине остановить поставку вакцин от коронавируса. Украина договорилась с Китаем о поставке 1,9 миллиона доз вакцин и получила пока 1,2 миллиона доз.

24 июня Украина, напоминает AP, поставила свою подпись под заявлением Совета ООН по правам человека, в котором содержалось требование срочно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район для оценки ситуации с соблюдением прав уйгуров. На следующий день подпись Украины была отозвана.

Власти Украины и Китая пока от комментариев по этому поводу воздержались.

AP отмечает, что Украина еще может присоединиться к документу. Для Совета ООН по правам человека обычная практика, когда страны ставят свои подписи под документами за две недели до конца сессии. Очередная сессия закончится 13 июля.

К заявлению Совета ООН по правам человека по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на данный момент присоединились 44 страны.

Китайская вакцина Sinovac, или CoronaVac — одна из основных, используемых для вакцинации на Украине.

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