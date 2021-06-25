Убившие молодую женщину в Екатеринбурге, чтобы похитить ее автомобиль, получили от 17 до 20 лет заключения

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Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая пропала без вести в октябре 2019 года, когда поехала показывать свой автомобиль потенциальной покупательнице.

Каторгину, как установило следствие, убили, чтобы завладеть ее машиной Audi Q5. Покупательницей представилась Екатерина Меньшикова, которая попросила ее самостоятельно привезти машину в условленное место, сославшись на беременность. Ее сообщниками были Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев.

Женщину оглушили электрошокером, пытались задушить, добили ножом и выкинули тело в колодец, пишет Znak.com. Похищенный автомобиль они продали, машина позже была найдена в Челябинске.

Федорович и Ахметвалиев приговорены к 20 годам заключения каждый, из которых пять они проведут в тюрьме. Меньшиковой суд назначил наказание в виде 17 лет в колонии общего режима.

Прокуратура требовала посадить Федоровича и Ахметвалиева на 22 года, а Меньшикову — на 19 лет.

Приговор еще могут оспорить как сторона обвинения, так и защита.

У Каторгиной осталась несовершеннолетняя дочь, которую она воспитывала одна. Мать погибшей попросила суд взыскать с фигурантов дела 30 миллионов рублей — по 10 миллионов с каждого.

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